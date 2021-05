**Covid: chef Circiello, ‘slittamento coprifuoco fa bene alla digestione’** (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Lo slittamento del coprifuoco, anche di un’ora, permette di andare a cena e di digerire meglio, la fretta non fa digerire. Anche una sola ora in più consente il miglioramento della funzionalità digestiva”. Lo dice lo chef Alessandro Circiello all’Adnkronos, commentando la notizia della convocazione, prevista per oggi, della cabina di regia per decidere se inserire, nel prossimo decreto del 24 maggio, lo slittamento del coprifuoco dalle 22 alle 23 e la possibilità di tenere aperti i ristoranti all’interno anche dopo le 18 e senza aspettare la data del primo giugno. “Un’ora in più – aggiunge il Presidente della Federazione dei cuochi del Lazio – consente di rilassarsi, magari davanti a un dessert o a un bicchiere di vino, mettendo da parte l’ansia di tornare a casa”. L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Lo slittamento del, anche di un’ora, permette di andare a cena e di digerire meglio, la fretta non fa digerire. Anche una sola ora in più consente il miglioramento della funzionalità digestiva”. Lo dice loAlessandroall’Adnkronos, commentando la notizia della convocazione, prevista per oggi, della cabina di regia per decidere se inserire, nel prossimo decreto del 24 maggio, lo slittamento deldalle 22 alle 23 e la possibilità di tenere aperti i ristoranti all’interno anche dopo le 18 e senza aspettare la data del primo giugno. “Un’ora in più – aggiunge il Presidente della Federazione dei cuochi del Lazio – consente di rilassarsi, magari davanti a un dessert o a un bicchiere di vino, mettendo da parte l’ansia di tornare a casa”. L'articolo proviene da ...

Advertising

chef_icaro : @marknerazzurro @Corriere Quindi dei 30 mila interisti in p.zza Duomo sei l'unico superstite ? Com'è noto Il COVID… - carlop1964 : @rubio_chef @AlJazeera_World @AP @welikeduel @robertosaviano @Open_gol @LiaQuartapelle @lauraboldrini @EnricoLetta… - chef_icaro : RT @molumbe: Il bastone delle restrizioni e la carota delle riaperture per spingerci alla vaccinazione. Ma sopratutto le cure proibite. Un… - robertogallo22 : @ruotebucate Hanno tutti il covid. Auguri di pronta guarigione a Chef Franco - chef_icaro : RT @ladyonorato: Nel Regno Unito, al 5 maggio registrati 1143 morti per i vaccini, la maggior parte con Astrazeneca. -