Bianca Guaccero | vittima di body shaming | la sua replica

Leggi su ck12

(Di lunedì 17 maggio 2021), è statadii suoi fan l’hanno accusata di essere dimagrita troppo dopo aver postato alcune foto sui social in bikini.degli haters per via del suo fisico “troppo magro” (Getty Images)La conduttrice ha mostrato di riuscire ad essere trendy e alla moda anche in estate, indossando un bikini leopardato, ha dato prova di essere in ottima forma. L’unico inconveniente è stato quello di esserdi, molti fan l’hanno accusata di essere dimagrita in modo eccessivo. Tutti vorrebbero prendere ispirazioni dalla conduttrice la quale da diverse settimane si sta abbronzando nel mare cristallino delle spiagge ...