Andrea Damante su Elisa Visari: "Non mi aspettavo di incontrare un amore così" (Di lunedì 17 maggio 2021) Andrea Damante, ospite a Il punto Z di Tommaso Zorzi in onda il 12 maggio su Mediaset Play, racconta del suo nuovo amore per Elisa Visari. Il dj ed ex tronista veneto è follemente innamorato della sua nuova fiamma, la giovanissima modella e attrice Elisa, classe 2001. Si tratterebbe di un sentimento tanto intenso da far desiderare al trentunenne originario di Gela di convolare a nozze e mettere su famiglia. Andrea Damante, stop alla sindrome di Peter Pan "Non mi aspettavo di incontrare un amore così – dichiara nel salottino di Zorzi – non sono mai stato tanto innamorato". E poi continua illustrando i suoi programmi futuri. "La sindrome di Peter Pan che c'era in me si è spenta.

