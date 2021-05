VIDEO Fiorentina-Napoli 0-2: gol, highlights e sintesi. Partenopei in zona Champions (Di domenica 16 maggio 2021) Il calcio in Italia ha visto proseguire la penultima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020-2021: nel match delle ore 12.30 il Napoli ha vinto in casa della Fiorentina per 0-2. Partenopei in vantaggio con Insigne al 56?, il raddoppio arriva con una sfortunata deviazione di Venuti al 67?. highlights Fiorentina-Napoli 0-2 IL VANTAGGIO DI INSIGNE #FiorentinaNapoli pic.twitter.com/CS5Z9deVcF — G (@Goals4 6) May 16, 2021 L’AUTOGOL DI VENUTI #FiorentinaNapoli pic.twitter.com/28gVw4Xp6m — G (@Goals4 6) May 16, 2021 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Il calcio in Italia ha visto proseguire la penultima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020-2021: nel match delle ore 12.30 ilha vinto in casa dellaper 0-2.in vantaggio con Insigne al 56?, il raddoppio arriva con una sfortunata deviazione di Venuti al 67?.0-2 IL VANTAGGIO DI INSIGNE #pic.twitter.com/CS5Z9deVcF — G (@Goals4 6) May 16, 2021 L’AUTOGOL DI VENUTI #pic.twitter.com/28gVw4Xp6m — G (@Goals4 6) May 16, 2021 Foto: LaPresse

