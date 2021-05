Serie A, il Milan sbatte contro il muro del Cagliari: la gara di San Siro termina 0-0 (Di domenica 16 maggio 2021) Non riesce al Milan l’impresa di scavalcare il Napoli e di tornare al terzo posto. Tutto merito di un Cagliari veramente solido, arcigno nelle giocate: i Rossoneri sono stati sfortunati ma non hanno potuto niente contro la difesa sarda. Per Semplici arriva un altro risultato importante, dopo le vittorie contro la Roma e il pareggio col Napoli al Maradona: la salvezza ormai è raggiunta. Come sono scese in campo le squadre? Pioli conferma gran parte degli undici che hanno strapazzato il Torino, in attacco manca Zlatan Ibrahimovic, al suo posto Rebic. Calabria, Kjær, Tomori ed Hernandez a formare il quartetto di difesa. A centrocampo Kessiè e Bennacer, nella trequarti Saelemaekers, Diaz e Calhanoglu. Semplici torna alla difesa a tre, composta da Godin, Ceppitelli e Nandez. Nandez, Deiola, Marin e Lykogiannis ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 16 maggio 2021) Non riesce all’impresa di scavalcare il Napoli e di tornare al terzo posto. Tutto merito di unveramente solido, arcigno nelle giocate: i Rossoneri sono stati sfortunati ma non hanno potuto nientela difesa sarda. Per Semplici arriva un altro risultato importante, dopo le vittoriela Roma e il pareggio col Napoli al Maradona: la salvezza ormai è raggiunta. Come sono scese in campo le squadre? Pioli conferma gran parte degli undici che hanno strapazzato il Torino, in attacco manca Zlatan Ibrahimovic, al suo posto Rebic. Calabria, Kjær, Tomori ed Hernandez a formare il quartetto di difesa. A centrocampo Kessiè e Bennacer, nella trequarti Saelemaekers, Diaz e Calhanoglu. Semplici torna alla difesa a tre, composta da Godin, Ceppitelli e Nandez. Nandez, Deiola, Marin e Lykogiannis ...

