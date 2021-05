"Sei un pedofilo ". Folla lo lincia e lo getta nel cassonetto (Di domenica 16 maggio 2021) Stando a quanto si apprende da Tgcom24 , la Folla inferocita si sarebbe scagliata contro i due coniugi malmenando entrambi violentemente. L'aggressione sarebbe stata denunciata alla polizia dalle ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 16 maggio 2021) Stando a quanto si apprende da Tgcom24 , lainferocita si sarebbe scagliata contro i due coniugi malmenando entrambi violentemente. L'aggressione sarebbe stata denunciata alla polizia dalle ...

Advertising

sottonissima : immorale per i bambini e poi sei un pedofilo di merda ma fallisci - BerluStragista : DOPO CHE HO SCRITTO CHE LO STRAGISTA PEDOFILO #SILVIOBERLUSCONI É PIÚ ASSASSINO ANCORA DEL MEGA KILLER… - bizeldahh : RT @miluarya: incredibile come tutto ciò che è saffico diventa automaticamente pornografico. VI ODIO. MA POI TU DEVI SOLO TACERE COGLIONE… - miluarya : incredibile come tutto ciò che è saffico diventa automaticamente pornografico. VI ODIO. MA POI TU DEVI SOLO TACERE… - dade494 : I genitori con il bastone in mano Gimmi il pedofilo sei un uomo morto Gimmi Ilpedofilo noi ti ammazziamo con il bas… -