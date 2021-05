Nuoto di fondo, Matteo Furlan è argento nella 25 km degli Europei 2021! Vince Reymond, quarto Occhipinti, Ruffini sesto (Di domenica 16 maggio 2021) Axel Reymond si conferma il re della 25 chilometri. Il nuotatore francese trionfa agli Europei di Nuoto di fondo in corso di svolgimento nella Lupa Lake, a Budapest (Ungheria), Vincendo il terzo oro continentale della sua carriera con il tempo di 4.35.39.8. Anche l’Italia sorride con l’argento di Matteo Furlan, emerso negli ultimi chilometri e difesosi al meglio dal ritorno di Kirill Abrosimov, battendolo allo sprint. Chiude ai piedi del podio Alessio Occhipinti, a sei secondi dal russo, sesto posto per Simone Ruffini alle spalle dell’olandese Lars Bottelier. La prima azione è del francese Axel Reymond, subito rintuzzata dal nostro Furlan. Al termine ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Axelsi conferma il re della 25 chilometri. Il nuotatore francese trionfa aglididiin corso di svolgimentoLupa Lake, a Budapest (Ungheria),ndo il terzo oro continentale della sua carriera con il tempo di 4.35.39.8. Anche l’Italia sorride con l’di, emerso negli ultimi chilometri e difesosi al meglio dal ritorno di Kirill Abrosimov, battendolo allo sprint. Chiude ai piedi del podio Alessio, a sei secondi dal russo,posto per Simonealle spalle dell’olandese Lars Bottelier. La prima azione è del francese Axel, subito rintuzzata dal nostro. Al termine ...

