Muore dopo essersi vaccinato | la procura di Biella apre un' inchiesta

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, muore dopo la vaccinazione a Biella: aperta un'inchiesta #Coronavirus - LaStampa : Una donna muore e lascia 15 gatti: dopo quasi due anni i mici sono stati adottati @fulviocerutti - ladyonorato : I “rarissimi casi” di trombosi di cui parlano (talvolta) solo le testate locali... Muore, aveva fatto AstraZeneca:… - paolaokaasan : RT @rainiero43: #nessunnesso #nessunacorrelazione Biella: terzo decesso poche ore dopo il vaccino Covid Johnson & Johnson: disposta l'auto… - emanueleph : Covid, muore dopo la vaccinazione a Biella: aperta un'inchiesta - Tgcom24 -

Ultime Notizie dalla rete : Muore dopo

Forse una coincidenza o forse no. Bisognerà accertarlo. La Procura di Biella ha aperto un'inchiesta sulla morte di un uomo avvenutala vaccinazione contro il Covid. A rivolgersi ai carabinieri è stata la famiglia. Gli inquirenti disporranno l'autopsia per stabilire un eventuale collegamento tra il vaccino Johnson & Johnson e ...Purtroppo,un'estenuante lotta contro un tumore il suo cuore ha smesso di battere. Leggi anche > Tommaso non ce l'ha fatta,a 10 anni per un malore nella vasca da bagno Leggi anche > Cena ...I familiari si sono rivolti ai carabinieri per il decesso di una persona che aveva ricevuto una dose di Johnson & Johnson ...Dolore a Valdilana per la morte di un uomo di 60 anni, ritrovato senza vita ieri pomeriggio nella sua abitazione dal figlio, a quattro giorni di distanza dalla vaccinazione anti-Covid. I familiari han ...