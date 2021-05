Marca | Zidane ha comunicato allo spogliatoio del Real che andrà via | Raùl in pole per la panchina

(Di domenica 16 maggio 2021) Secondo quanto scrive, Zinedineha giàdelMadrid che a fine stagione lascerà la. “La notizia è stata avanzata da Fernando Burgos all’Onda Cero eha appreso che questo incontro con la squadra è avvenuto sabato scorso, dopo l’eliminazione contro il Chelsea, alla vigilia del duello di campionato contro il Siviglia. Lo ha fatto dopo l’allenamento, il che ha causato l’inizio della conferenza stampa più tardi del normale”. La decisione del tecnico “è molto ponderata e ferma”. Il francese ritiene concluso il suo ciclo madrileno, pensa sia giunto il momento di farse da parte. Alla conferenza stampa di ieri ha dichiarato “Ci sono momenti in cui devi restare ed altri in cui devi andare, per il bene ...

...il presidente Florentino Perez pensa anche alla prossima stagione e il dubbio è se Zinedine... Il nuovo allenatore del Real Madrid potrebbe essere l'ex attaccante Raul secondo. Dal 2018 al ...Secondoè Raul la prima alternativa del Real Madrid in caso di addio di Zinedine: le ultimesgancia la bomba. Secondo l'autorevole quotidiano spagnolo Raul sarebbe il primo nome per la panchina di Real Madrid in caso di addio di Zinedine. L'ex attaccante, ora ...Zidane non sarà più l’allenatore dei madrileni la prossima stagione e i quotidiani spagnoli parlano dei possibili sostituti ...Zidane, stanco e provato, si sente alla fine di un ciclo e non vede un futuro per lui alla guida del Real Madrid. Il Real Madrid è ancora in corsa a due giornate dalla fine della Liga ed è probabile c ...