M5S | Di Battista | ‘tappa superata mia vita – tornare? Dipende da scelte che farà’**

(Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag. (Adnkronos) – Il M5S “lo reputo una tappadella mia, se poi dovessein augedalleche farà il M5S da qui in avanti”. Lo ha detto Alessandro Di, ospite di ‘Mezz’ora in più’, su Raitre.Di, incalzato da Lucia Annunziata sul suo futuro, aggiunge che tra le opzione c’è quella di “rientrare nel M5S qualora decidesse di lasciare il governo Draghi di cui ora fa parte, magari le mie sono speranze utopiche”. Alla giornalista che gli chiede se sia una sua idea o un venticello che spira nel Movimento quello di un possibile addio a Draghi, “no – risponde netto – purtroppo non è un venticello”. L'articolo CalcioWeb.

Diè sempre stato l'opzione 2, mantenendo un solo mandato e una verginità rispetto alistituzionalizzato e governativo, estraneo alle scelte del 'potere' che hanno sconfessato le origini ...... quando vidi che quella condizione stava venendo meno, venne meno anche la mia disponibilità" , ha poi rivelato Alessandro Di, che si è poi soffermato sull'ipotesi di rientrare nel: "C'...Sparare sulla Croce Rossa è da vigliacchi. Trasporta feriti e non può difendersi. L’alleanza, tanta auspicata da molti, tra il PD e il M5S è, per noi sinistrati, l’ambulanza che soccorre in questa gue ...C'è una via d'uscita dalla grande confusione progressista. Il Pd di Letta deve realizzare che senza Cinque Stelle la destra vince, sempre. Conte deve recuperare l'anima movimentista e ricucire con Cas ...