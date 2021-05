Luigi Di Maio confessa: “Mio padre non mi ha votato” (Di domenica 16 maggio 2021) Luigi Di Maio confessa nella trasmissione “Ciao Maschio” in onda su Rai1 che: “Mio padre non mi ha votato la prima volta in cui mi sono candidato” Luigi Di Maio: “Mio padre non mi ha votato la prima volta” Il ministro degli Esteri in Tv, oggi, ha confessato durante un’intervista nel programma in onda su Rai1 alle 00:20 “Ciao Maschio” che: “Mio padre non mi ha votato la prima volta in cui mi sono candidato”. Luigi Di Maio, all’interno dell’intervista, ha sottolineato il rapporto con la sua famiglia e con suo padre Antonio. Ecco le sue parole: “Di mio padre mi sono dovuto guadagnare il rispetto, ma ovviamente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 maggio 2021)Dinella trasmissione “Ciao Maschio” in onda su Rai1 che: “Mionon mi hala prima volta in cui mi sono candidato”Di: “Mionon mi hala prima volta” Il ministro degli Esteri in Tv, oggi, hato durante un’intervista nel programma in onda su Rai1 alle 00:20 “Ciao Maschio” che: “Mionon mi hala prima volta in cui mi sono candidato”.Di, all’interno dell’intervista, ha sottolineato il rapporto con la sua famiglia e con suoAntonio. Ecco le sue parole: “Di miomi sono dovuto guadagnare il rispetto, ma ovviamente ...

Advertising

ilriformista : La parabola di Mimmo Parisi, fedelissimo di Luigi Di Maio silurato da Orlando e Draghi dopo i flop di RdC e navigat… - partito_NPS : RT @Libero_official: La confessione di #DiMaio a #CiaoMaschio: 'Mio padre non mi ha neanche votato, ha preferito un suo amico' https://t.c… - francescoaliqu : RT @Libero_official: La confessione di #DiMaio a #CiaoMaschio: 'Mio padre non mi ha neanche votato, ha preferito un suo amico' https://t.c… - Pollydolce : Virginia Saba: vita privata, biografia, lavoro, Instagram e curiosità sulla fidanzata di Luigi Di Maio - anto_galli4 : RT @Libero_official: La confessione di #DiMaio a #CiaoMaschio: 'Mio padre non mi ha neanche votato, ha preferito un suo amico' https://t.c… -