LIVE Nuoto di fondo, Europei 2021 in DIRETTA: Occhipinti, Furlan e Ruffini in lotta per le medaglie! Boy in fuga, Pozzobon per il bronzo (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02: Adesso c’è luce tra Reymond e Bottelier, vediamo se gli azzurri reagiranno. Devono superare Bottelier 14.01: Accelera ancora Reymond, fatica Bottelier a tenere il ritmo, alle sue spalle Furlan e Occhipinti 14.00: Mancano 750 metri al traguardo in campo maschile: Reymond davanti, dietro Bottelier, poi Furlan, Occhipinti e Ruffini 13.58: Si ritira la ungherese Olasz 13.56: Ha rotto gli indugi Boy nella gara femminile ai 21.750, Grangeon a 11?, poi Somenek Ocon, Pozzobon, Linka e Sorokina a 20? 13.54: Superata la terz’ultima boa. Santoni superata dal gruppo degli uomini 13.53: Bottelier e Furlan stanno tenendo il ritmo di Reymond. Ruffini si è praticamente riportato sui ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.02: Adesso c’è luce tra Reymond e Bottelier, vediamo se gli azzurri reagiranno. Devono superare Bottelier 14.01: Accelera ancora Reymond, fatica Bottelier a tenere il ritmo, alle sue spalle14.00: Mancano 750 metri al traguardo in campo maschile: Reymond davanti, dietro Bottelier, poi13.58: Si ritira la ungherese Olasz 13.56: Ha rotto gli indugi Boy nella gara femminile ai 21.750, Grangeon a 11?, poi Somenek Ocon,, Linka e Sorokina a 20? 13.54: Superata la terz’ultima boa. Santoni superata dal gruppo degli uomini 13.53: Bottelier estanno tenendo il ritmo di Reymond.si è praticamente riportato sui ...

