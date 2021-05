Lavori di rifacimento del piazzale antistante la Stazione dei Treni di Udine (Di domenica 16 maggio 2021) “Nella giornata di mercoledì 12 maggio sono iniziati i Lavori di rifacimento del piazzale antistante la Stazione dei Treni”. A comunicarlo il Vicesindaco e Assessore ai Lavori pubblici e alla mobilità Loris Michelini. La prima fase interesserà l’area prospiciente l’edificio con la realizzazione della piazza pavimentata in cubetti di porfido. Il lato destro, guardando la Stazione, sarà riservato ai taxi mentre quello sinistro ai mezzi di soccorso. “La banchina posta al centro strada e utilizzata come fermata per gli autobus – precisa Michelini – sarà mantenuta. Tutte le fermate, sia quelle della banchina, sia quelle collocate a ridosso del marciapiedi della Stazione saranno inoltre accessibili ai disabili. Gli attraversamenti ... Leggi su udine20 (Di domenica 16 maggio 2021) “Nella giornata di mercoledì 12 maggio sono iniziati ididelladei”. A comunicarlo il Vicesindaco e Assessore aipubblici e alla mobilità Loris Michelini. La prima fase interesserà l’area prospiciente l’edificio con la realizzazione della piazza pavimentata in cubetti di porfido. Il lato destro, guardando la, sarà riservato ai taxi mentre quello sinistro ai mezzi di soccorso. “La banchina posta al centro strada e utilizzata come fermata per gli autobus – precisa Michelini – sarà mantenuta. Tutte le fermate, sia quelle della banchina, sia quelle collocate a ridosso del marciapiedi dellasaranno inoltre accessibili ai disabili. Gli attraversamenti ...

