Incredibile Liverpool, gol di testa di Alisson al 95' (Di domenica 16 maggio 2021) Il Liverpool vince al 95' con un gol di testa dell'ex portiere della Roma Alisson dopo un calcio d'angolo di Alexander - Arnold. Gli uomini di Klopp riescono a superare così per 2 - 1 il già ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 16 maggio 2021) Ilvince al 95' con un gol didell'ex portiere della Romadopo un calcio d'angolo di Alexander - Arnold. Gli uomini di Klopp riescono a superare così per 2 - 1 il già ...

Advertising

DenisDecorte : ?? Incredibile Liverpool: Alisson FA GOL e regala la vittoria ai Reds via @OneFootball. Leggilo qui: - skillandbet : Incredibile ad Anfield! Il portiere Alisson segna di testa il gol decisivo per il Liverpool all'ultimo secondo! ????… - tuttoatalanta : VIDEO - Premier, incredibile Alisson: il portiere del Liverpool segna e decide il 2-1 al West Brom… - Giovann47942833 : RT @SkySport: Premier, incredibile Alisson: il portiere del Liverpool segna e decide il 2-1 al West Brom - iltifososocial : Incredibile!! Il Liverpool grazie al colpo di testa di Alisson vince all’ultimo secondo e può ancora sperare per un… -