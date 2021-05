Europei di nuoto, argento per il duo Pellacani-Bertocchi dai 3 metri. Nel fondo a medaglia Pozzebon e Furlan (Di domenica 16 maggio 2021) Europei di nuoto, i risultati di domenica 16 maggio. Il medagliere si arricchisce di altre tre podi. BUDAPEST (UNGHERIA) – Europei di nuoto, i risultati di domenica 16 maggio. L’esperienza continentale nei tuffi per l’Italia si è chiusa con l’argento ‘beffa’ per il duo Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi nel sincro dai tre metri. La coppia azzurra, in testa fino all’ultimo tuffo, si è vista sfuggire per nove centesimi il titolo continentale. Ma per la coppia il risultato è sicuramente ottimo in ottica Olimpiadi. L’oro è andato alla Germania con la coppia formata dall’esperta Puntzel e Hentschel. Mentre la Russia è salita sul gradino più basso del podio. Europei di nuoto, Matteo Furlan ... Leggi su newsmondo (Di domenica 16 maggio 2021)di, i risultati di domenica 16 maggio. Il medagliere si arricchisce di altre tre podi. BUDAPEST (UNGHERIA) –di, i risultati di domenica 16 maggio. L’esperienza continentale nei tuffi per l’Italia si è chiusa con l’‘beffa’ per il duo Chiaraed Elenanel sincro dai tre. La coppia azzurra, in testa fino all’ultimo tuffo, si è vista sfuggire per nove centesimi il titolo continentale. Ma per la coppia il risultato è sicuramente ottimo in ottica Olimpiadi. L’oro è andato alla Germania con la coppia formata dall’esperta Puntzel e Hentschel. Mentre la Russia è salita sul gradino più basso del podio.di, Matteo...

Advertising

ItaliaTeam_it : Altre due medaglie agli Europei! ????? Nelle 25 km di nuoto di fondo argento ?? nella gara maschile per Matteo Furla… - sbonaccini : Ennesima impresa di Gregorio Paltrinieri: medaglia d’oro agli Europei di Budapest nella 5 km di nuoto in acque libe… - Eurosport_IT : PALTRINIERI SUL TETTO D'EUROPA?? Trionfo azzurro nei 5 km di fondo agli europei di Budapest: oro per Paltrinieri, b… - Gigionda : RT @Deputatipd: L’Italia del nuoto ritorna vittoriosa dagli Europei di Budapest 2021. Complimenti ragazzi!! - sportface2016 : #Nuoto, Europei #Budapest2021: gli iscritti ufficiali per la nazionale italiana -