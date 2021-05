Edoardo De Laurentiis sui social | «Pensiamo solo a noi!» – FOTO

(Di domenica 16 maggio 2021) Il vicepresidente del Napoli,De, lancia una frecciata alla Juventus per caricare la sua squadra –De, vicepresidente del Napoli, carica la sua squadra in vista della gara contro la Fiorentina. Il chiaro riferimento delle sue parole suiè per Juventus-Inter e per le mille polemiche arbitrali. «a noi, andiamoci a prendere i nostri tre punti. Forza Napoli», queste le parole del figlio di ADL verso la gara contro la Fiorentina. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EDO DL vice pres (@de) L'articolo proviene da Calcio News 24.

Torna a pubblicare su Instagram il vice - presidente del Napoli Edoardo De Laurentiis, che in una 'storia' carica gli azzurri in vista del match delle 12.30 contro la Fiorentina: