Decreto Sostegni bis | Cgia di Mestre | “I 45 miliardi coprono solo il 13 per cento delle perdite”

Leggi su newsmondo

(Di domenica 16 maggio 2021) Ladisulbis: “Servono altre misure per far ripartire l’economia e salvare il Paese”. ROMA – Ladiè critica sulbis. Nel consueto report settimanale l’associazione ha ricordato che i 45stabiliti servono per coprireil 13%. L’Ufficio Studi, inoltre, ha chiesto di far diventare questi aiuti tempestivi per dare un po’ di ossigeno a chi si trova in difficoltà in questo momento. Nonostante una visione critica, laha visto un cambio di passo rispetto al precedente esecutivo. “La misura di sostegno – si legge nel report riportato da RaiNews – ha una dimensione economica ...