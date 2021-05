Daydreamer, anticipazioni 17-21 maggio: Selim si approfitta di Melahat? (Di domenica 16 maggio 2021) Un raggiro sentimentale sarà al centro della scena nei prossimi episodi di Daydreamer. Le anticipazioni inerenti le puntate in onda dal 17 al 21 maggio, rivelano che Selim scoprirà che Melahat ha ereditato una fortuna da una principessa afgana amica di famiglia e così inizierà a corteggiarla per conquistarla e risolvere i suoi problemi economici grazie alla sua eredità. Nel frattempo, Can e Sanem passeranno la notte insieme su un'isola deserta ed il giovane sembrerà iniziare a ricordare. Infine, Leyla agirà da agente segreto per favorire l'azienda contro un'agenzia rivale per la campagna pubblicitaria. anticipazioni Daydreamer settimana 17-21 maggio: Selim corteggia Melahat per soldi Le ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 16 maggio 2021) Un raggiro sentimentale sarà al centro della scena nei prossimi episodi di. Leinerenti le puntate in onda dal 17 al 21, rivelano chescoprirà cheha ereditato una fortuna da una principessa afgana amica di famiglia e così inizierà a corteggiarla per conquistarla e risolvere i suoi problemi economici grazie alla sua eredità. Nel frattempo, Can e Sanem passeranno la notte insieme su un'isola deserta ed il giovane sembrerà iniziare a ricordare. Infine, Leyla agirà da agente segreto per favorire l'azienda contro un'agenzia rivale per la campagna pubblicitaria.settimana 17-21corteggiaper soldi Le ...

