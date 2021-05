Calhanoglu: «Il mio futuro al Milan non dipende dalla Champions» (Di domenica 16 maggio 2021) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Calhanoglu ha così parlato della corsa Champions e della decisiva sfida tra Milan e Cagliari Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Hakan Calhanoglu ha così parlato della corsa Champions e della decisiva sfida tra Milan e Cagliari: «Sono molto contento che siamo arrivati in questo momento, siamo carichi. Vogliamo la Champions, la voglio con il Milan. Faremo il massimo. Il mio futuro non dipende dalla Champions. Sono molto contento al Milan. Decideró insieme a Maldini e Massara il mio futuro». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport,ha così parlato della corsae della decisiva sfida trae Cagliari Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Hakanha così parlato della corsae della decisiva sfida trae Cagliari: «Sono molto contento che siamo arrivati in questo momento, siamo carichi. Vogliamo la, la voglio con il. Faremo il massimo. Il mionon. Sono molto contento al. Decideró insieme a Maldini e Massara il mio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

