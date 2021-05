Brunella Gubler moglie Renato Pozzetto | il suo unico amore

(Di domenica 16 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è ladi. Scopriamo insieme chi era la donna e quel grande dolore che l’ha colpita. Oggi ospite a Da Noi … a ruota libera ci sarà il celebre attore. Conosciuto dal grande pubblico per portare sempre in scena la sua verve comica, ha preso parte a numerosi

Non si placa per Renato Pozzetto il dolore per la moglie, morta improvvisamente in una notte di dicembre del 2009 mentre era a casa, a Milano, con il celebre attore. Lei è l'unica donna a cui è rimasto legato, sin da quando si sono ...Nella vita privata di Renato Pozzetto c'è il grande capitolo d'amore con, l'amata moglie dell'attore scomparsa. Scopriamo il suo ritratto, dalle origini alla vita privata... Una vita insieme, uniti da un sentimento e da un'intesa inossidabili: è così che ...Brunella Gubler, moglie Renato Pozzetto morta nel 2009: "Sono andato avanti, ma disgrazie restano". Per lenire il dolore si circonda dell'amore dei nipoti.Renato Pozzetto è un attore famoso, caposcuola del cabaret italiano e protagonista del film Lei mi parla ancora? Conosciamolo meglio.