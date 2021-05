ATP Ginevra 2021, qualificazioni rinviate a domani: Cecchinato e Giustino in corsa per il main draw (Di domenica 16 maggio 2021) Conosceranno domani il loro destino i due italiani impegnati nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo Gonet Geneva Open 2021 di tennis, che si gioca sulla terra battuta elvetica di Ginevra in Svizzera: la pioggia rovina i piani degli organizzatori e fa sospendere definitivamente l’ultima giornata del torneo cadetto. La manifestazione è di categoria ATP 250 e sono due, come detto, gli azzurri approdati al turno decisivo delle qualificazioni: era a buon punto al momento dello stop Marco Cecchinato, che aveva vinto il primo set per 6-1 ma era sotto 4-5 nel secondo contro il teutonico Daniel Altmaier. Alla ripresa servirà l’italiano. Maggiori difficoltà le stava incontrando prima della definitiva sospensione l’altro italiano impegnato, Lorenzo Giustino, che nella ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Conoscerannoil loro destino i due italiani impegnati nel turno decisivo delledel torneo Gonet Geneva Opendi tennis, che si gioca sulla terra battuta elvetica diin Svizzera: la pioggia rovina i piani degli organizzatori e fa sospendere definitivamente l’ultima giornata del torneo cadetto. La manifestazione è di categoria ATP 250 e sono due, come detto, gli azzurri approdati al turno decisivo delle: era a buon punto al momento dello stop Marco, che aveva vinto il primo set per 6-1 ma era sotto 4-5 nel secondo contro il teutonico Daniel Altmaier. Alla ripresa servirà l’italiano. Maggiori difficoltà le stava incontrando prima della definitiva sospensione l’altro italiano impegnato, Lorenzo, che nella ...

