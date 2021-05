Anticipazioni Una Vita puntate dal 17 al 22 maggio 2021: Ursula perde la vita (Di domenica 16 maggio 2021) Nelle puntate dal 17 al 22 maggio 2021 della soap opera spagnola Una vita vedremo in che modo terminerà la faida tra Ursula e Genoveva! Anticipazioni Una vita puntate dal 17 al 19 maggio 2021: il piano di Genoveva Genoveva è al settimo cielo al pensiero di essere sul punto di mettere a termine il suo folle piano. Ovviamente la destinataria del suo colpo non ha la minima idea di cosa le stia per succedere. Infatti penserà ingenuamente di avere tanto tempo a disposizione per affilare le unghie prima del prossimo scontro.. Anticipazioni Una vita puntate dal 20 al 22 maggio 2021: ... Leggi su anticipazioni (Di domenica 16 maggio 2021) Nelledal 17 al 22della soap opera spagnola Unavedremo in che modo terminerà la faida trae Genoveva!Unadal 17 al 19: il piano di Genoveva Genoveva è al settimo cielo al pensiero di essere sul punto di mettere a termine il suo folle piano. Ovviamente la destinataria del suo colpo non ha la minima idea di cosa le stia per succedere. Infatti penserà ingenuamente di avere tanto tempo a disposizione per affilare le unghie prima del prossimo scontro..Unadal 20 al 22: ...

