Amici | Il Messaggio Di Sangiovanni | Le Sue Parole Dopo La Finale

Grande protagonista di questa ventesima edizione di Amici, il cantante Sangiovanni è arrivato secondo in Finale: il suo Messaggio via social. Amici, il Messaggio di Sangiovanni: le sue Parole Dopo la puntata Finale (Instagram)Un percorso di cui può ritenersi ampiamente soddisfatto quello del giovanissimo Sangiovanni, cantante arrivato secondo nell'edizione di Amici conclusasi ieri sera, sabato 15 maggio. Il suo stile unico e inconfondibile, un po' anni '90 un po' arcobaleno, gli hanno permesso di conquistare pubblico e critica. Tanti i premi riscossi durante la puntata conclusiva del talent da parte del cantante e autore di successi come "Lady" e "Gucci bag". Delle vere e proprie hit ...

