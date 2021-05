Alessandro Rorato | il fidanzato di Sandra Milo | un “cavaliere d’altri tempi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 16 maggio 2021) Cosidefinisce il suo “nuovo” amore. “Un”, l’uomo che tutte le donne sognano. Oggi alla soglia degli 88 annivive appieno l’amore., imprenditore nel campo della ristorazione, veneto, di 50 anni, ha 37 anni in meno di lei. Eppure tra i due è stato un colpo di fulmine. Come a dimostrare anche in questo caso, che l’amore non guarda la carta d’identità. Il loro primo incontro è avvenuto durante una cena a Venezia col presidente della Regione Veneto Luca Zaia e sua moglie Ales. L’appuntamento si è ripetuto poi proprio nel giorno del compleanno dellaed è bastato ai due per ...