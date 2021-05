Via libera ai tamponi salivari “Opportunità per screening scolastici” (Di sabato 15 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il test salivare “può essere considerato un'opzione per il rilevamento dell'infezione da SARSCoV-2 qualora non sia possibile ottenere tamponi oro/nasofaringei” e può essere utile per gli screening nelle scuole e sugli anziani. Lo evidenzia una circolare del ministero della Salute.“Il campione di saliva può essere considerato un'opzione per il rilevamento dell'infezione da SARSCoV-2 qualora non sia possibile ottenere tamponi oro/nasofaringei – si legge nella circolare -. La saliva può essere utilizzata come alternativa ai tamponi oro/nasofaringei per l'identificazione di infezione da SARS-CoV-2 preferibilmente entro i primi cinque giorni dall'inizio dei sintomi”. Inoltre “il campione di saliva può essere considerato un'opzione per il rilevamento dell'infezione da SARSCoV-2 in individui asintomatici ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il test salivare “può essere considerato un'opzione per il rilevamento dell'infezione da SARSCoV-2 qualora non sia possibile ottenereoro/nasofaringei” e può essere utile per glinelle scuole e sugli anziani. Lo evidenzia una circolare del ministero della Salute.“Il campione di saliva può essere considerato un'opzione per il rilevamento dell'infezione da SARSCoV-2 qualora non sia possibile ottenereoro/nasofaringei – si legge nella circolare -. La saliva può essere utilizzata come alternativa aioro/nasofaringei per l'identificazione di infezione da SARS-CoV-2 preferibilmente entro i primi cinque giorni dall'inizio dei sintomi”. Inoltre “il campione di saliva può essere considerato un'opzione per il rilevamento dell'infezione da SARSCoV-2 in individui asintomatici ...

