Vaccini over 40: quando si può prenotare? In Lombardia dal 20 maggio. Tutte le date (Di sabato 15 maggio 2021) IlPiemontetivaccina.it la fascia 45 - 49 anni e da venerdì 21 maggio la fascia 40 - 44 anni. Dall'8 giugno, poi, partiranno le pre adesioni per la fascia 30 - 39 anni e dal 15 giugno per la fascia 16 ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 15 maggio 2021) IlPiemontetivaccina.it la fascia 45 - 49 anni e da venerdì 21la fascia 40 - 44 anni. Dall'8 giugno, poi, partiranno le pre adesioni per la fascia 30 - 39 anni e dal 15 giugno per la fascia 16 ...

Advertising

RegLombardia : #LNews #Covid #vaccini il 20 maggio aprono prenotazioni per fascia 40-49 anni, il 29 per fascia 30-39 e il #2giugno… - EugenioGiani : ??#VACCINI OVER 40 ??? Dalla prossima settimana partono le prenotazioni per i nati dal 1972 al 1981 e per la catego… - repubblica : Roma, tra gli over 40 accorsi all'open day per AstraZeneca. 'Adesione straordinaria' - ottochannel : Vaccini, a Salerno 'open day' per gli over 60 - Paolo09195641 : RT @repubblica: Roma, tra gli over 40 accorsi all'open day per AstraZeneca. 'Adesione straordinaria' -