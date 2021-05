Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 14/05/21 (Di sabato 15 maggio 2021) Ma solo io ultimamente mi diverto male nel vedere Gemma Galgani annaspare vistosamente nel disperato tentativo di ritagliarsi uno spazio in puntata tra un intervento e l’altro di una Isabella Ricci che, pur con garbo ed educazione, non le fa sconti ma, anzi, l’asfalta a nastro con estrema eleganza? Sarà che questa stagione televisiva infinita ci ha regalato ben poche gioie, specie se paragonate alle millemila puntate che ci siamo dovuti puppare alla (vana) ricerca un po’ di sano trash, ma ultimamente mi basta davvero un nonnulla per essere felice. Tipo Isabella che – ad una Gemmona che stava provando a rifilarci per l’ennesima volta la manfrina del “io faccio solo quello che mi sento, non sono capace di essere razionale, seguo le emozioni e quello che provo” per giustificare il suo ripensamento fake su Aldo Farella nonostante ben sapesse che aveva iniziato a sentire ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 15 maggio 2021) Ma solo io ultimamente mi diverto male nel vedere Gemma Galgani annaspare vistosamente nel disperato tentativo di ritagliarsi uno spazio intra un intervento e l’altro di una Isabella Ricci che, pur con garbo ed educazione, non le fa sconti ma, anzi, l’asfalta a nastro con estrema eleganza? Sarà che questa stagione televisiva infinita ci ha regalato ben poche gioie, specie se paragonate alle millemila puntate che ci siamo dovuti puppare alla (vana) ricerca un po’ di sano trash, ma ultimamente mi basta davvero un nonnulla per essere felice. Tipo Isabella che – ad una Gemmona che stava provando a rifilarci per l’ennesima volta la manfrina del “io faccio solo quello che mi sento, non sono capace di essere razionale, seguo le emozioni e quello che provo” per giustificare il suo ripensamento fake su Aldo Farella nonostante ben sapesse che aveva iniziato a sentire ...

