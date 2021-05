Uomini e Donne | Anna Tedesco accusa pubblicamente Gianni Sperti di bullismo

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 15 maggio 2021) Dopo la diretta di fuoco in cui le dame Veronica Ursida, Aurora Tropea e Maria Tona si sono scagliate contro le ex colleghe del trono over diRoberta Di Pauda e Valentina Autieri,, taggato dai suoi followers affinché vedesse la diretta, ha replicato piccato di non stimare questi personaggi e di non avere alcuna intenzione di sentire cosa hanno da dire. Alla diretta era presente anche, che ha replicato direttamente all’opinionista.e le gravi accuse a: bufera su“In quella diretta io non ho mai citato Roberta o Valentina. Ero presente alla live, ma non sono andata contro di loro, che sono mie amiche. A ...