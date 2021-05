Su coprifuoco e riaperture scintille tra Salvini e Speranza

(Di sabato 15 maggio 2021)tra il ministro della Salute, Robertoe il segretario della lega, Matteo. L’oggetto del contendere sono i tempi e le modalità dellee l’orario del. Sepranza, intervenendo all’assemblea di Articolo Uno, ha affermato: “Presto si ripartirà, si tornerà nei cantieri, nelle fabbriche, nei luoghi di discussione e questa è una cosa grande e bella. Oggi possiamo dire che si riapre perché siamo stati attenti e prudenti”. Le aperture, ha spiegato, devono essere “ponderate perché non vogliamo tornare indietro”. “Io spesso sono descritto come il ministro più duro - ha proseguito-. Credo sia normale per il ministro della Salute, ma io voglio essere ottimista per la stagione che si apre, sia pur con la massima prudenza. E in questa stagione ...

Luca Galvani

via libera a palestre e piscine al chiuso'. Salvini sottolinea che 'anche le riaperture di fine aprile non hanno portato alcun ...La zona gialla in vigore da lunedì prevede anche per la Sicilia la riapertura di bar e ristoranti a pranzo e a cena, ma potranno farlo solo all'aperto. L'Isola, comunque, così come il resto d'Italia a ...