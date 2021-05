Sonego-Djokovic stasera in tv | orario | programma | streaming semifinale Internazionali d’Italia

(Di sabato 15 maggio 2021) Oggi il torneo deglidi tennis 2021, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Roma vedrà giocarsi, al termine del completamento dei quarti di finale rinviati ieri, le semifinali dei tabelloni principali del singolare maschile e di quello femminile. Tra i match odierni del penultimo atto è inla sfida tra l’azzurro Lorenzoed il numero 1 del seeding, il serbo Novak, nel quinto (ma potrebbe diventare il quarto) match dalle ore 11.00 sul Centrale, che si giocherà comunque non prima delle ore 18.30. Sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv in abbonamento su Sky Sport ed in chiaro su Italia 1 ed inin abbonamento su Sky Go e Now TV e ...

Advertising

angelomangiante : Fantastico #Sonego!!!! Pochi mesi fa aveva battuto il n.1 al mondo Djokovic a Vienna. Stavolta batte (6-4 6-7 7-6… - WeAreTennisITA : MESSO IN RIGA ANCHE RUBLEV ?? Un gladiatore nell’arena: con il carico di energia del pubblico, Sonego rimonta Rublev… - angelomangiante : Super Saturday. ???? Sole e spettacolo al Foro Italico. Si comincia live alle 10 con tutti gli aggiornamenti… - peppobbove : RT @DarioPuppo: Sabato da gladiatori al Foro Italiaco dove Lorenzo Sonego regalo uno spettacolo indimenticabile ai romani, agli italiani. P… - 15lovetennis : RT @VinceMartucci: 'nel secondo set sono stato più aggressivo e meno prevedibile, e ho mantenuto lo stesso livello': parola di Sonego, stor… -

Ultime Notizie dalla rete : Sonego Djokovic

Novakeroico. Il tennista serbo sconfigge in tre set, con il punteggio di 4 - 6 7 - 5 7 - 5 , il ... Il serbo in serata affronterà il vincente del match tra Lorenzoe Andrej Rublev IL ...Novakbatte Stefanos Tsitsipas in rimonta nei quarti di finale degli Internazionali Bnl di Roma e ...serbo questa sera in semifinale affronterà i vincitore dell'altra sfida tra Rublev eOggi il torneo degli Internazionali d'Italia di tennis 2021, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Roma vedrà giocarsi, al termine del completamento dei quarti di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE TERZO SET 6-3 È FINITAAAAA!!!!! L'AZZURRO VOLA IN SEMIFINALE DOPO 14 ANNI DALL'ULTMO AZZURRO!!!!! 40-AD ALTRO MATCH POINT SONEGO CHE CONTINUA A SPINGERE ...