Sondaggi, Lega sotto il 22%. FdI a un passo dal Pd (Di sabato 15 maggio 2021) Continua a scendere la Lega, che ora è sotto il 22%, a beneficio soprattutto di FDI che sale al 18,5% e insidia a meno di un punto la seconda posizione del PD (che comunque si mantiene sopra il 19%). Sono questi i principali risultati della supermedia settimanale Agi/YouTrend. Leggera ripresa di M5S al 16,9% (+0,2)Tra le liste minori scende ancora Italia Viva, che subisce l'aggancio di Sinistra Italiana. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 15 maggio 2021) Continua a scendere la, che ora èil 22%, a beneficio soprattutto di FDI che sale al 18,5% e insidia a meno di un punto la seconda posizione del PD (che comunque si mantiene sopra il 19%). Sono questi i principali risultati della supermedia settimanale Agi/YouTrend. Leggera ripresa di M5S al 16,9% (+0,2)Tra le liste minori scende ancora Italia Viva, che subisce l'aggancio di Sinistra Italiana. Segui su affaritaliani.it

Advertising

fattoquotidiano : Sondaggi, Fratelli d’Italia sorpassa anche i 5 stelle ed è secondo partito: la Lega è a meno di 4 punti. In lieve c… - LegaSalvini : SONDAGGI POLITICI: LEGA SEMPRE PRIMA (+0,4%), M5S CROLLA DI QUASI UN PUNTO - meschini_nito : Sondaggi: Lega scende sotto il 22%, FdI a un passo dal Pd, mentre il M5s... - - blek57 : @OmnibusLa7 @VeriniWalter “I sondaggi per la Lega non sono incoraggianti “… invece quelli per il @pdnetwork dicono… - frenkevita : Sondaggi politici oggi 14 maggio: crescono tutti, tranne la Lega di Salvini Cresce soprattutto FdI, ma anche il M5S… -