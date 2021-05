Serie A e figli d’arte…Ops, pronipoti d’arte: la famiglia Onorato tra corsi e ricorsi storici (Di sabato 15 maggio 2021) pronipoti d’arte…si nasce! corsi e ricorsi storici per la famiglia Onorato, la cui storia è legata a doppio filo con quella della maglia granata. Il 7 maggio 2021, a ridosso della splendida vittoria per 2-0 contro l’Empoli, è nato Elio Onorato, pronipote di quell’Elio Onorato che fu protagonista, nel 1947, del primo approdo della compagine cittadina in massima Serie. Coincidenze? Noi non crediamo, specie se consideriamo che quello stesso Elio Onorato divenne papà per la prima volta, proprio nel 1947, all’inizio del primo torneo disputato dalla squadra granata in massima Serie.Oggi, in una sorta di parallelo storico, mamma Federica e papà Mariano Onorato, volto noto ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 15 maggio 2021)…si nasce!e riper la, la cui storia è legata a doppio filo con quella della maglia granata. Il 7 maggio 2021, a ridosso della splendida vittoria per 2-0 contro l’Empoli, è nato Elio, pronipote di quell’Elioche fu protagonista, nel 1947, del primo approdo della compagine cittadina in massima. Coincidenze? Noi non crediamo, specie se consideriamo che quello stesso Eliodivenne papà per la prima volta, proprio nel 1947, all’inizio del primo torneo disputato dalla squadra granata in massima.Oggi, in una sorta di parallelo storico, mamma Federica e papà Mariano, volto noto ...

