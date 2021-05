Ruba 34 confezioni del suo profumo preferito

Leggi su nuovasocieta

(Di sabato 15 maggio 2021) Si è servita dell’aiuto di un’amica e del passeggino del bimbo piccolo per trafugare 34 boccette dida un maxi store di via Botticelli, in Barriera di Milano. L’episodio lunedì attorno all’ora di pranzo quando le due donne approfittando della distrazione degli addetti del locale commerciale, hanno asportato dagli scaffali le boccette di, tutte della stessa tipologia, e le hanno celate all’interno di una grossa borsa e sotto il passeggino. Arrivate alla cassa una delle due ha pagato due prodotti mentre l’altra spingendo il passeggino si è subito allontanata. Ma l’addetto alla sicurezza si è accorto della borsa estremamente gonfia e l’ha fermata. Le telecamere di sicurezza hanno poi immortalato il furto e gli agenti hanno arrestato la trentaduenne romena per furto aggravato in concorso L'articolo proviene da Nuova Società.