Roma-Lazio, Mikhitaryan: “Ringrazio Dzeko, il mio gol è merito suo. Mourinho? Avremo tempo per parlare” (Di domenica 16 maggio 2021) Le dichiarazioni dell'attaccante della Roma, Henrik Mikhitaryan.A margine del successo dell'Olimpico, nel "Derby della Capitale" contro la Lazio, l'attaccante armeno della Roma, Henrik Mikhitaryan, ha parlato ai microfoni di Dazn per analizzare la vittoria per 2-0. Il numero 77 giallorosso è stato protagonista della vittoria della compagine di Paulo Fonseca, grazie alla rete del momentaneo 1-0. Di seguito le sue parole.L'ANALISI - "E' stata una delle stagioni più belle, voglio ringraziare i miei compagni. Abbiamo provato a vincere qualcosa, peccato però questa squadra arrivare a vincere qualcosa nei prossimi anni. C'è ancora tempo di capire se rimarrò o no, vedremo alla fine della stagione. Sono innamorato di questa città e di questo club, ci sono ancora tanti giorni per decidere se ... Leggi su mediagol (Di domenica 16 maggio 2021) Le dichiarazioni dell'attaccante della, Henrik.A margine del successo dell'Olimpico, nel "Derby della Capitale" contro la, l'attaccante armeno della, Henrik, ha parlato ai microfoni di Dazn per analizzare la vittoria per 2-0. Il numero 77 giallorosso è stato protagonista della vittoria della compagine di Paulo Fonseca, grazie alla rete del momentaneo 1-0. Di seguito le sue parole.L'ANALISI - "E' stata una delle stagioni più belle, voglio ringraziare i miei compagni. Abbiamo provato a vincere qualcosa, peccato però questa squadra arrivare a vincere qualcosa nei prossimi anni. C'è ancoradi capire se rimarrò o no, vedremo alla fine della stagione. Sono innamorato di questa città e di questo club, ci sono ancora tanti giorni per decidere se ...

