"Resta con me", The Kidal: la storia d'amore estiva tra due giovani Il videoclip, girato nei territori canavesani da cui la band proviene, è un inno visivo alla libertà, non solo sociale e concettuale, ma anche quella delle cose più quotidiane Dopo l'esordio con il singolo "Balla" (che ha collezionato più di 120.000) ascolti, tornano i "The Kidal" con una nuova canzone in uscita il 7 Maggio 2021, fresca fresca per l'estate in arrivo. Evocativa dei ritmi degli anni 80, ma con un sound innovativo, ricercato e attuale, "Resta con me" ci fa viaggiare sulle spiagge tanto desiderate dopo le lunghe attese sofferte dei lockdown e delle ordinanze restrittive, facendoci vibrare con emozioni d'amore ebbri di fuoco di passione e albe romantiche. Firmato da Gabriele Gigli ed Erik Calvo, il brano presenta la preziosa collaborazione musicale di Sofia Minelli impegnata a duettare con il cantante Luke.

