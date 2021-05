Recovery | dalla Finlandia all’Ungheria | i Paesi che frenano sul Next Generation Eu

Leggi su velvetmag

(Di sabato 15 maggio 2021) La “pioggia” di finanziamenti annunciata dal pianoEu da 750 miliardi di euro suidell’Unione europea non fa dormire sonni tranquilli a molti. Sono pochi ma coriacei, infatti, iche dal Nord al Sud del Vecchio continente manifestano perplessità e rallentano i tempi di ratifica parlamentare di fronte alla scelta di accettare prestiti ed erogazioni a fondo perduto provenienti d Bruxelles. Il punto è che la “frenata” e i dubbi dell’ultim’ora rischiano di ritardare l’attuazione delfund per tutti gli Stati membri dell’Unione che vogliono accedervi. I (non) “magnifici” 6 Dopo il via libera arrivato il 14 maggio da Estonia e Irlanda, sono a oggi 6 gli Stati che ancora devono ratificare la legge nazionale per far partire il, ricorda online ...