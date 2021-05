Napoli | “baretti” blindati dalle forze dell’ordine | fermati anche due parcheggiatori abusivi

(Di sabato 15 maggio 2021)in azione nella zona della movida a, controlli e denunce. Gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all’applicazione delle norme anti Covid-19 nella zona dei “” e via Partenope, hanno identificato 131 persone. Bloccati due L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

AScribellito : RT @NotizieFrance: Addio a “Don Ciro Caccavale”, è morto il patron de “La Focaccia”: simbolo dei baretti di Chiaia - ottopagine : Addio a Don Ciro Caccavale, storico simbolo dei baretti #Napoli - NotizieFrance : Addio a “Don Ciro Caccavale”, è morto il patron de “La Focaccia”: simbolo dei baretti di Chiaia - anteprima24 : ** Addio a 'Don Ciro Caccavale', è morto il patron de 'La Focaccia': simbolo dei #Baretti di #Chiaia **… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Napoli, controlli interforze a #Chiaia: 193 identificati - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli baretti

Teleclubitalia

. Addio Don Ciro Caccavale storico proprietario de 'La Focaccia' nella zona dei. Europa Verde: 'scompare una vera istituzione di Chiaia'. Nella notte tra giovedì e venerdì è venuto a ...Un'istituzione, una certezza, da ben prima che quell'incrocio di strade diventasse la zona dei '' e della movida. Dopo la storica pizzetteria di Chiaia, una quindicina d'anni fa la sua ...NAPOLI – Ieri gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all’applicazion ...Inoltre, in via Riviera di Chiaia e via Santa Brigida sono stati bloccati e denunciati G.V. e M.G., napoletani di 51 e 58 anni con precedenti di polizia, poiché sorpresi nuovamente ad esercitare l’att ...