METEO incredibile nel cuore di metà maggio | con freddo e neve

(Di sabato 15 maggio 2021) Abbiamo già posto in risalto l’eccezionaledi due anni fa, caratterizzato dal susseguirsi di discese d’aria particolarmente per il periodo. Una forte ondata di correnti artiche aveva raggiunto l’Italia in coincidenza dimese, dieci giorni dopo quella eccezionale del 5. Ladel2019 fino a quote basseIlfuori stagione aveva così preso piede su gran parte d’Italia, con fiocchi discesi addirittura in modo straordinario fino in collina specie sull’Appennino Settentrionale dove lasi era andata a depositare oltre i 400/500 metri. Laddove le precipitazioni sono state temporaneamente più intense, i fiocchi si sono spinti fino a quote davvero eccezionalmente basse, imbiancando anche ...