Mascherine negli Usa: tensione al Congresso. Esperti: in luoghi chiusi un altro anno (Di sabato 15 maggio 2021) Secondo la maggioranza degli epidemiologi Usa, nonostante la campagna vaccinale stia avanzando nel Paese, le Mascherine al chiuso andranno tenute ancora per un anno. Lo rivela un sondaggio del New York Times, mentre la catena Walmart annuncia che clienti e impiegati vaccinati potranno farne a meno e al Congresso esplode un caso, con 34 deputati repubblicani che chiedono l'abolizione della mascherina a prescindere, e la speaker Nancy Pelosi che risponde di no bacchettando i deputati non ancora vaccinati Leggi su rainews (Di sabato 15 maggio 2021) Secondo la maggioranza degli epidemiologi Usa, nonostante la campagna vaccinale stia avanzando nel Paese, leal chiuso andrtenute ancora per un. Lo rivela un sondaggio del New York Times, mentre la catena Walmart annuncia che clienti e impiegati vaccinati potrfarne a meno e alesplode un caso, con 34 deputati repubblicani che chiedono l'abolizione della mascherina a prescindere, e la speaker Nancy Pelosi che risponde di no bacchettando i deputati non ancora vaccinati

Advertising

RaiNews : Supermercati Usa revocano obbligo mascherine per vaccinati - gvoIden : ma biden ha così tanta fiducia negli americani? come fanno a sapere chi è vaccinato? sicuramente anche i non vaccin… - MutiLeonilde : RT @antonellaviol17: Negli USA chi è vaccinato può fare a meno delle mascherine; da noi non solo bisogna continuare a portarle ma ai vaccin… - anncapo1 : Avevate dubbi sul fatto che #Crisanti sarebbe stato contrario al far togliere le mascherine, come hanno deciso negl… - marchess88 : In Italia i nuovi casi di #COVID19 sono stati 7.567 nelle ultime 24 ore e i morti sono stati 182, da lunedì tutta I… -