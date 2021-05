Marotta: “Conte è un vincente, molto ambizioso. Ci sarà un incontro, spero si possa continuare” (Di sabato 15 maggio 2021) L’Ad dei neroazzurri, Beppe Marotta, ha parlato a Sky Sport prima di Juve-Inter. Sul futuro di Antonio Conte: “Antonio è un vincente e l’ha dimostrato anche con l’Inter. Gli allenatori vincenti sono ambiziosi e giustamente vorrà migliorare il ciclo che lui stesso ha iniziato all’Inter. Vi posso dire che la prossima settimana Conte si incontrerà con Zhang e spero vivamente si potrà continuare insieme”. FOTO: Sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021) L’Ad dei neroazzurri, Beppe, ha parlato a Sky Sport prima di Juve-Inter. Sul futuro di Antonio: “Antonio è une l’ha dimostrato anche con l’Inter. Gli allenatori vincenti sono ambiziosi e giustamente vorrà migliorare il ciclo che lui stesso ha iniziato all’Inter. Vi posso dire che la prossima settimanasi incontrerà con Zhang evivamente si potràinsieme”. FOTO: Sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

