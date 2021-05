LIVE Sonego-Djokovic 3-6 7-6 1-2, Internazionali d’Italia in DIRETTA: terzo set all’insegna dell’equilibrio (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI NADAL-OPELKA 0-30 IL ROVESCIO IN LUNGOLINEA IN ALLUNGO DI Djokovic! Terrificante il colpo del serbo. 0-15 Accelera Djokovic in risposta! Sonego stecca con il dritto! 1-2. In sicurezza Novak Djokovic tiene il servizio. Il serbo sembrerebbe aver reagito dopo il momento di appannamento. 40-0 Un’ottima prima di servizio che non lascia possibilità a Sonego. 30-0 Spinge Djokovic, si prende rischi e toglie il tempo a Sonego. 15-0 Prima profonda e dritto vincente. 1-1! Sonego IN ALLUNGO PIAZZA LA VOLEE DOPO IL RECUPERO SULLA SMORZATA! Lorenzo Sonego sta giocando alla pari e alla stessa intensità del 18 ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI NADAL-OPELKA 0-30 IL ROVESCIO IN LUNGOLINEA IN ALLUNGO DI! Terrificante il colpo del serbo. 0-15 Accelerain risposta!stecca con il dritto! 1-2. In sicurezza Novaktiene il servizio. Il serbo sembrerebbe aver reagito dopo il momento di appannamento. 40-0 Un’ottima prima di servizio che non lascia possibilità a. 30-0 Spinge, si prende rischi e toglie il tempo a. 15-0 Prima profonda e dritto vincente. 1-1!IN ALLUNGO PIAZZA LA VOLEE DOPO IL RECUPERO SULLA SMORZATA! Lorenzosta giocando alla pari e alla stessa intensità del 18 ...

