LIVE De Carolis-Richards, Europeo supermedi in DIRETTA: un combattimento alla grande sfida, possibile anticipo sui tempi (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Guarda in streaming LIVE De Carolis-Richards su DAZN 21:00 Gamal Yafai e Jason Cunningham stanno per disputare il combattimento per il titolo Europeo dei supergallo. Dopo di ciò, andranno in scena De Carolis e Richards. Ci potrebbe essere, visti i tempi, un anticipo sulla sfida che più ci interessa: le altre battaglie sul ring sono state piuttosto rapide. La presentazione – La fight card – Giovanni De Carolis – Lerrone Richards Buonasera (o buonanotte, se preferite) a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del combattimento valido per il titolo ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGuarda in streamingDesu DAZN 21:00 Gamal Yafai e Jason Cunningham stanno per disputare ilper il titolodei supergallo. Dopo di ciò, andranno in scena De. Ci potrebbe essere, visti i, unsullache più ci interessa: le altre battaglie sul ring sono state piuttosto rapide. La presentazione – La fight card – Giovanni De– LerroneBuonasera (o buonanotte, se preferite) a tutti e benvenutidelvalido per il titolo ...

jackbrunelli1 : STASERA DE CAROLIS ALL’ASSALTO DEL TITOLO EUROPEO! ???????? Vi aspettiamo in tantissimi per tifare Giovanni De Carolis… - FedPugilistica : ?????? Euro Supermedi ?? @decarolisboxe ???? vs Richards ???? ?? Manchester ???? ??? Manchester Arena ?? LIVE @DAZN_IT ??… - Tommygladius79 : ?????? Euro Supermedi ?? @decarolisboxe ???? vs Richards ???? ?? Manchester ???? ??? Manchester Arena ?? LIVE @DAZN_IT ?? 1… - FedPugilistica : ?????? Euro Supermedi ?? @decarolisboxe ???? vs Richards ???? ?? Manchester ???? ??? Manchester Arena ?? LIVE @DAZN_IT ?? 1… - Tommygladius79 : ?????? Euro Supermedi ?? @decarolisboxe ???? vs Richards ???? ?? Manchester ???? ??? Manchester Arena ?? 15/5/2021 ?? LIve… -