Le Storie siamo noi, due papà:«I nostri figli senza diritti» (Di sabato 15 maggio 2021) 15 maggio, Giornata internazionale delle Famiglie. Quanti significati ha la parola famiglia? Per Giuseppe, Bevan, Tui e Gabriel famiglia sono i loro quattro nomi, scritti uno accanto all’altro su un disegno portato a casa da scuola dai loro due bambini. Un gesto piccolo e naturale ma che si porta dietro un mondo. Lo stesso che in alcuni Paesi, tra cui l’Italia, non è ancora legalmente e socialmente accolto nella sua totalità. Leggi su vanityfair (Di sabato 15 maggio 2021) 15 maggio, Giornata internazionale delle Famiglie. Quanti significati ha la parola famiglia? Per Giuseppe, Bevan, Tui e Gabriel famiglia sono i loro quattro nomi, scritti uno accanto all’altro su un disegno portato a casa da scuola dai loro due bambini. Un gesto piccolo e naturale ma che si porta dietro un mondo. Lo stesso che in alcuni Paesi, tra cui l’Italia, non è ancora legalmente e socialmente accolto nella sua totalità.

Ultime Notizie dalla rete : Storie siamo LETTURE ROCK/ "Rock'n'Soul": il divino nella musica, il silenzio dell'Io ... autrice di "Rock'n'Soul, storie di musica e spiritualità" (Arcana, 176 pagine, 15 euro): " Si ... Ma attenzione: non siamo parlando di religiosità legata a una Chiesa o a un credo particolare, molti di ...

Marche Palcoscenico Aperto, un progetto da premio Ringrazio il mio team di lavoro e la tribù del teatro ragazzi: siamo acrobati del teatro, quando la ... dopo aver seguito le semplici istruzioni, hanno preso vita le storie lette da Simone Guerro e ...

Un amore finito può rinascere dopo anni? Le storie di Elisa, Valentina e Camilla e il parere della psicologa La Repubblica Centri estivi comunali, lunedì via alle iscrizioni: «Ci saranno 70 posti» Apriranno lunedì le iscrizioni ai centri estivi comunali. Un’esperienza che il Broletto ha voluto riproporre anche quest’anno con tutti gli adeguamenti necessari: «L’abbiamo mantenuta perché nel 2020 ...

Le famiglie favolose esistono davvero Di papà non ce n’è uno solo. Alla vigilia della Giornata internazionale della famiglia del 15 maggio, ne abbiamo incontrata una favolosa. Che di magico ha qualcosa, ma è anche molto reale ...

