Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez sbotta dopo la puntata: “È ingiusto”, cos’è successo (Di sabato 15 maggio 2021) Cecilia Rodriguez sbotta sui social dopo la puntata di ieri sera de L’Isola dei Famosi: “È ingiusto”, ecco cos’è successo La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi entra nel vivo. Il reality show, dopo un anno sabbatico, è tornato in onda su Canale 5. Al timone del programma c’è Ilary Blasi, che ha preso il posto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 15 maggio 2021)sui socialladi ieri sera de L’dei: “È”, eccoLa quindicesima edizione de L’deientra nel vivo. Il reality show,un anno sabbatico, è tornato in onda su Canale 5. Al timone del programma c’è Ilary Blasi, che ha preso il posto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

