Ida Platano rivela com’è stato rivedere Riccardo Guarnieri e a proposito di Armando Incarnato afferma che…

Sicuramente Ida Platano è stata una delle protagoniste assolute del Trono Over di Uomini e Donne, la sua storia con il cavaliere Riccardo Guarnieri aveva fatto sognare milioni di telespettatori. La partecipazione a Temptation Island, la convivenza durante il lockdown e l'anello che Riccardo le aveva regalato – che sembrava simboleggiare un importante passo per la loro storia – non avevano però portato ad un lieto fine, i due non hanno retto e la scorsa estate hanno annunciato la fine della loro storia. Un tira e molla infinito che li ha portati allo scontro innumerevoli volte, sempre nello studio di Uomini e Donne. Di recente sono entrambi tornati a far parte del cast del dating show, sperando di trovare finalmente l'anima gemella. Se Riccardo aveva intrapreso una frequentazione con Roberta Di Padua ...

