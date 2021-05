I Santi di Domenica 16 Maggio 2021 (Di domenica 16 maggio 2021) Da www.Santiebeati.it ASCENSIONE DEL SIGNORE NOSTRO GESù CRISTO – SolennitàNel giorno dell’Ascensione Gesù, prima di salire al Padre, manda nel mondo i suoi testimoni: saranno loro, e tutto il popolo profetico, a manifestare Gesù Cristo salvatore. …www.Santiebeati.it/dettaglio/20263 Sant’ UBALDO DI GUBBIO VescovoGubbio, 1084/5 – Gubbio, 16 Maggio 1160Appartenente ad una nobile famiglia originaria della Germania. Rimasto ben presto orfano di entrambi genitori, Ubaldo fu allevato da un omonimo zio che curò la sua educazione religiosa e l’intellettuale. Ordinato sacerdote nel 1114, qualche anno più tardi Ubaldo veniva eletto priore della sua canonica, di cui riformò la disciplina e il costume. La fama del suo nome e delle sue virtù si era diffusa al di fuori della sua città, tanto che Perugia nel 1126 lo acclamò suo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 maggio 2021) Da www.ebeati.it ASCENSIONE DEL SIGNORE NOSTRO GESù CRISTO – SolennitàNel giorno dell’Ascensione Gesù, prima di salire al Padre, manda nel mondo i suoi testimoni: saranno loro, e tutto il popolo profetico, a manifestare Gesù Cristo salvatore. …www.ebeati.it/dettaglio/20263 Sant’ UBALDO DI GUBBIO VescovoGubbio, 1084/5 – Gubbio, 161160Appartenente ad una nobile famiglia originaria della Germania. Rimasto ben presto orfano di entrambi genitori, Ubaldo fu allevato da un omonimo zio che curò la sua educazione religiosa e l’intellettuale. Ordinato sacerdote nel 1114, qualche anno più tardi Ubaldo veniva eletto priore della sua canonica, di cui riformò la disciplina e il costume. La fama del suo nome e delle sue virtù si era diffusa al di fuori della sua città, tanto che Perugia nel 1126 lo acclamò suo ...

Advertising

ChiaraAbrescia : RT @cicap: Domenica 16/5 alle 19, seminario a cura del Centro di Ricerca 'Seminario di Storia della Scienza' dell'Università di Bari, in co… - cinziasams : RT @cicap: Domenica 16/5 alle 19, seminario a cura del Centro di Ricerca 'Seminario di Storia della Scienza' dell'Università di Bari, in co… - Piero_Strada : RT @cicap: Domenica 16/5 alle 19, seminario a cura del Centro di Ricerca 'Seminario di Storia della Scienza' dell'Università di Bari, in co… - Ghorguz : RT @cicap: Domenica 16/5 alle 19, seminario a cura del Centro di Ricerca 'Seminario di Storia della Scienza' dell'Università di Bari, in co… - AleSalvi12 : RT @cicap: Domenica 16/5 alle 19, seminario a cura del Centro di Ricerca 'Seminario di Storia della Scienza' dell'Università di Bari, in co… -