Highlights e gol Juventus-Inter 3-2, Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 15 maggio 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Juventus-Inter 3-2, match della trentasettesima giornata di Serie A 2020/2021. All’Allianz Stadium i bianconeri dovevano vincere a tutti i costi e ci riescono. Successo fondamentale con il gol di Ronaldo (ribattuta di un rigore sbagliato) e Cuadrado (doppietta, uno su rigore), per i nerazzurri il rigore di Lukaku e l’autogol incredibile di Chiellini. In alto le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 maggio 2021) Ilcon glie i gol di3-2, match della trentasettesima giornata di. All’Allianz Stadium i bianconeri dovevano vincere a tutti i costi e ci riescono. Successo fondamentale con il gol di Ronaldo (ribattuta di un rigore sbagliato) e Cuadrado (doppietta, uno su rigore), per i nerazzurri il rigore di Lukaku e l’autogol incredibile di Chiellini. In alto le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace.

Advertising

SkySport : ?? CHE GOL DI FERRAN TORRES?? ?? Rete di tacco pazzesca dello spagnolo ??? GLI HL ?? - SkySport : ?? TOMORI ANTICIPA TUTTI E BATTE SZCZESNY ?? ? Primo gol in Serie A per il difensore rossonero e 3-0 MILAN allo Stadi… - Inter_Women : ? | GOL! Tutti i gol e gli highlights completi della vittoria di ieri contro San Marino! Qual è stato il più bello… - tuttoatalanta : VIDEO - La Dea cala un poker speciale, vale la Champions per il 3° anno di fila: gol e highlights… - CorriereUmbria : Juventus-Inter 3-2, gol e highlights. Segnato Cristiano Ronaldo, Lukaku, autogol di Chiellini e doppietta di Cuadra… -