Griglia di partenza MotoGP | GP Francia | risultati e classifica qualifiche

(Di sabato 15 maggio 2021) Il Motomondiale 2021 ha appena visto andare in scena la Q2 delleufficiali delladel GP di: si è corso a Le Mans dove, da pochi minuti è terminato l’assalto alla pole position in vista della gara in programma domani, domenica 16 maggio. Così gli italiani che non hanno avuto accesso alla Q2: 16° Francesco Bagnaia, 17° Danilo Petrucci, 22° Enea Bastianini.DIGP2021 13 A. ESPARGARO +0.868 14 J. MIR +0.872 15 A. RINS +0.97316 F. BAGNAIA +0.98017 D. PETRUCCI +1.307 18 I. LECUONA +1.774 19 A. MARQUEZ +2.596 20 T. RABAT +3.040 21 B.BINDER +3.36122 E. BASTIANINI +3.573 Foto:.com Press

Advertising

Teo_Gaud : #Moto3 | Griglia di partenza provvisoria del #FrenchGP! - sportface2016 : #Moto3, la griglia di partenza del #FrenchGP: pole super di #Migno davanti a Riccardo #Rossi - saygold1 : #SkyMotoGP ... #Moto3 la griglia di partenza se la giocano a dadi ... - infoitsport : Griglia di partenza Motogp/ Gp Francia 2021: la lotta per la pole position (Le Mans) - bluerating_com : RT @bluerating_com: Asset allocation: azioni value ancora sulla griglia di partenza -

Ultime Notizie dalla rete : Griglia partenza

Le Mans, 15 maggio 2021 - E' il giorno delle qualifiche per la determinazione delladisul circuito di Le Mans dove si disputa il Gran Premio di Francia , quinta prova del Motomondiale 2021 . In pista come sempre Motogp, Moto 2 e Moto 3. Ieri si sono disputate le ...DIMOTOGP: SI COMINCIA Finalmente si accendono le qualifiche ufficiali del Gran premio di Francia 2021, che disegneranno ladiMotogp , e davvero tra poco scopriremo ...Il Motomondiale 2021 ha appena visto andare in scena la Q2 delle qualifiche ufficiali della MotoGP del GP di Francia: si è corso a Le Mans dove, da pochi minuti è terminato l'assalto alla pole positio ...Le cinque classi del Campionato Italiano Velocità sono pronte per tornare in pista per le prime gare di questo weekend. Seguitele in diretta streaming, a partire dalle 14.20 ...