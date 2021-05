“Green pass di un anno per vaccinati”, proposta Bassetti (Di sabato 15 maggio 2021) Prolungare a 12 mesi il Green pass in Italia per i vaccinati contro il Covid. E’ la proposta lanciata da Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, in un post su Facebook. “Ci vuole un po’ più di coraggio e di iniziativa per dare segnali di ritorno alla normalità in sicurezza. Allunghiamo la durata del Green pass per i vaccinati a 12 mesi. Perché deve durare solo 6 mesi?”, domanda Bassetti. “Quali studi dimostrano con certezza che la protezione da vaccino dura solo 6 mesi? La burocrazia italiana e la poca reattività di alcune istituzioni -conclude- rischiano di uccidere la ripartenza”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 maggio 2021) Prolungare a 12 mesi ilin Italia per icontro il Covid. E’ lalanciata da Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, in un post su Facebook. “Ci vuole un po’ più di coraggio e di iniziativa per dare segnali di ritorno alla normalità in sicurezza. Allunghiamo la durata delper ia 12 mesi. Perché deve durare solo 6 mesi?”, domanda. “Quali studi dimostrano con certezza che la protezione da vaccino dura solo 6 mesi? La burocrazia italiana e la poca reattività di alcune istituzioni -conclude- rischiano di uccidere la ripartenza”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vaccini, somministrate in Italia oltre 26 milioni di dosi Il 'Green Pass' Sono allo studio del Cts i tempi di validità del cosiddetto 'Green pass', oggi fissato a sei mesi, e di cui verranno presto allungati i tempi in Italia. La vaccinazione nei luoghi di ...

Vacanze per tutti a prova di Covid con il green pass Vacanze intelligenti e a prova di Covid: come funziona questa estate tra green pass e viaggi in aereo, treno o pullman.

