Domenica In, anticipazioni e ospiti di Mara Venier: Sandra Milo, Ermal Meta, Alvaro Soler (Di sabato 15 maggio 2021) Chi animerà, Domenica 16 maggio 2021, il salotto Domenicale di Mara Venier? Chi si collegherà con Domenica In e chi, invece, raggiungerà la padrona di casa negli studi Fabrizio Frizzi a Roma? Oltre ad aprire la consueta finestra sulla campagna vaccinale e sull’approfondimento sulla pandemia di Covid-19, zia Mara accoglierà Sandra Milo, Ermal Meta e Alvaro Soler (tra gli altri). Domenica In è giunta una nuova puntata e Mara Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 15 maggio 2021) Chi animerà,16 maggio 2021, il salottole di? Chi si collegherà conIn e chi, invece, raggiungerà la padrona di casa negli studi Fabrizio Frizzi a Roma? Oltre ad aprire la consueta finestra sulla campagna vaccinale e sull’approfondimento sulla pandemia di Covid-19, ziaaccoglierà(tra gli altri).In è giunta una nuova puntata eArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Alelupetta83 : RT @famedalupi: Domenica in e gli ospiti della trentacinquesima puntata - martaw93 : RT @famedalupi: Domenica in e gli ospiti della trentacinquesima puntata - ACLAYsuper : RT @SpettacoliNEWS: #LaCompagniadelCigno2: anticipazioni di domenica 16 maggio. Guest stars della puntata @frankgabbani e @mikasounds ht… - mineirapotenza : RT @noemivantaggiat: per chi non lo sapesse! il 16 maggio 2021 occhi puntati su Rai 1 'Domenica in' parleranno del caso di (Denise Pipitone… - LuciaMirra2 : RT @famedalupi: Domenica in e gli ospiti della trentacinquesima puntata -